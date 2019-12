Venerdì molto complicato. Ho fatto una scelta molto complicata. Che viaggia sui numeri. Senza tralasciare che un ambo tutto francese non l'ho mai proposto nella mia vita.



La partita che farebbe decollare? Lille-Montpellier. I primi hanno appena giocato e perso - parliamo di Champions League - in casa Chelsea 2-1 una sfida che per loro contava solo sotto il punto di vista del prestigio visto che erano già ultimissimi a un punto, in un girone in cui se le sono date di santa ragione (e probabilmente deciso dagli errori di Rocchi in Chelsea-Ajax 4-4). Ma in Ligue 1 è tutto diverso, il Lille viaggia spedito al Pierre-Mauroy da ben undici vittorie e due pareggi. Non sono numerini, sono numeroni. Anche il Montpellier ha qualche dato da mettere in vetrina: sei vittorie, altrettanti pareggi e solo quattro sconfitte nelle ultime sedici in L1. Ma in trasferta ancora nessun colpo, in otto viaggi. Se guardiamo gli scontri diretti in casa Lilla, in tredici precedenti soltanto un successo, nel 2011 (0-1) e comunque, altra cosa strana, mai segnando più di un gol. Sembra che vi abbia raccontato una favola ma forse non è proprio così. La trasferta europea potrebbe avere il suo peso negativo per il Lille mentre il Montpellier, quando ha giocato l'ultima di L1 in casa contro il PSG, all'espulsione di Mendes (72') era ancora in vantaggio per 1-0! Chi ha coraggio, cippettini se se la sente.



E' in Ligue 2 l'altro piolo della mia scala. Lorient-Auxerre è scontro tra la squadra più forte del campionato, almeno sinora (capolista e miglior attacco) contro l'Auxerre, molto distante in classifica, che vince poco e pareggia abbastanza. I padroni di casa hanno un ruolino di marcia boom nel periodo: tra coppa e campionato sono sei le vittorie in fila (tre a rete immacolata), diciassette gol fatti contro tre. Di ben altro si parla per l'Auxerre: nello stesso periodo una vittoria, due sconfitte e tre pareggi. Dovrebbe essere facile vittoria e invece è dal 2007 che i padroni di casa, nel loro stadio, non battono gli ospiti, una specie di bestia nera. Il momento è arrivato, le squadre sembrano viaggiare a velocità diverse, si può sfatare. O almeno ci si prova.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Lille-Montpellier 2 (quota 4,75)

Lorient-Auxerre 1 (1,66)



L'ambo vale 7,88 volte la posta.