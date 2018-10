Bel giovedì di Europa League. Le nostre ci sono, ma non possono sbagliare un passo pena la sberla. Soprattutto il Milan rischia pesantemente, dopo lo schiaffone in faccia preso da Icardi a fine derby. Il Betis è veleno puro in questa situazione, dovresti cercare di rialzarti subito, ma non è detto che avvenga. Vedo una partita tipo quella con l'Olympiakos a San Siro. E quindi gol.



Identica cosa a Marsiglia, dove plana la Lazio. Sono squadre abbastanza simili, nel senso che più o meno potrebbero finire nello stesso posto in classifica. Anche per questo il gol ci sta di pietra.



Il terzo gol della giornata arriva da Lisbona e da Sporting-Arsenal. Inglesi forti in attacco, ma dietro ne prendono. I lusitani sono squadra, il quotone lo vedete da soli.

Il perno della giornata dovrebbe essere la vittoria in trasferta dell'Olympiakos con il Dudelange. Per me la quota è più che dolce. E non dolcificante.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Milan-Betis gol (quota 1,74)



Marsiglia-Lazio gol (1,57)



Dudelange-Olympiakos 2 (1,62)



Sporting-Arsenal gol (1,77)



La quaterna vale 7,83 volte la posta.