Altra semifinale di ritorno di Coppa Italia e conosceremo tutte le coordinate dell'atto conclusivo. All'andata un gol (tra la sassata e la pennellata) di Fabian Ruiz fece la differenza a favore di Rino Gattuso (un abbraccio al mister). Che ora deve mantenere la rotta di galleggiamento contro l'Inter di Antonio Conte, mica una cosetta così. Se risaliamo al 2010 e considerando soltanto le sfide giocate al San Paolo arriviamo a 41 (!!) gol. E non mi meraviglierei che anche qui tirasse quella brezza. L'Inter deve andare a rete per forza, non vedo una partitella davanti a noi.Torna in campo (non per la Coppa di Spagna ma per la Liga) il Barcellona di Messi. L'aspetta a piè fermo in casa sua il Maiorca, che deve allo stesso modo far punti di platino visto che è in piena lotta per non scendere. Vedremo che aria tira sugli scarpini dei grandi campioni, è la presa di contatto e nessuno può saperlo. Ma a Palma di Maiorca si lotterà per il titolo e per la salvezza. E all'Estadio de Son Moix ogni gol sarà un sorriso aperto. I 25 gol segnati nelle ultime 5 sfide (2 nell'isola) vanno a significare che non si dormirà. Per niente.Germania, Bundesliga. Vedo fatta e finita una quota piramidale. E mi chiedo il perchè e il percome. L'Eintracht Francoforte ha appena disputato la semifinale (persa) di Coppa di Germania contro il Bayern Monaco tirando il collo a se stesso e ai bavaresi fino all'ultimo secondo. Prevedere che sia stanco è calciare un rigore a porta vuota. L'Hertha Berlino è in gran momento, si è dovuta piegare soltanto al Borussia Dortmund e di misura. All'andata fu 2-2, poi un'amichevoletta vinta dai berlinesi. Per me, se giocano come sanno, i tre punti sono loro.Zweite a pranzo con Kiel-Wiehen. La caratteristica delle due è: hanno difese di burro fuso. Ne prendono a ogni stormire di fronda (49 reti subite i padroni di casa, 52 subite gli ospiti). Per non uscire gol qui dovrebbe succedere qualcosa di imprevedibile. Non ce la faccio: per l'imprevedibile c'è il mago al primo piano sopra la cartoleria.I CONSIGLI PER SABATO:(quota 1,67)(1,47)(2,06)(1,56)La quaterna vale 7,88 volte la posta.