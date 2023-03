Numeroni oni oni. Analizzando i big-match di oggi delle qualificazioni Euro 2024. Solo spiccioletti perché c'è poco di facile. Ci si tuffa subito nella combo fissa di Svezia-Belgio. Basta dire che gli ospiti non subiscono più di un gol nelle trasferte di qualificazione europea dal 2011! E basta capire ciò che si è "letto" per scivolare sotto al "letto". A questo aggiungiamo che le due più recenti vittorie in Svezia sono state per 2-0 (nel 2014) e 1-0 (nel 2016). La prima in un'amichevole, la seconda nelle qualificazioni europee. Un bel 2/under potrebbe regalarci una quota sostanziosa.



Ma i numeri più cicciotti possono palesarsi da Francia-Olanda, andiamo a vedere. In nessuno degli ultimi sette scontri diretti la prima frazione si è conclusa sullo 0-0 e la cosa più curiosa è che tutti i match si sono conclusi con la vittoria della nazionale che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio! Ecco perciò per quale motivo puntare sui parziali/finali 1/1 e 2/2.

Chi vuole spendere due spiccioli si diverta appresso a questi numeroni oni oni, due ambi e passa la paura!





Svezia-Belgio 2/under (quota 4,50)

Francia-Olanda parziale/finale 1/1 (quota 2,60)



e



Francia-Olanda parziale/finale 2/2 (quota 7,75)



Il primo ambo vale 11,7 volte la posta, il secondo vale 34,8 volte.