Parte il cammino di avvicinamento a Euro 2024. Iniziano oggi i gironi di qualificazione verso i prossimi campionati europei che si terranno in Germania e, oltre a Italia-Inghilterra, sono in programma altri sette incontri in questo giovedì. Si comincia alle 16 con Kazakistan-Slovenia, match valido per il gruppo H. A completare il gruppo, alle 21, Danimarca-Finlandia e San Marino-Irlanda del Nord.



Alle 21 si giocano tutte le altre partite. Nel gruppo C, quello dell'Italia, la Macedonia del Nord ospita Malta, con l'Ucraina che resta a riposo.



Fari puntati sul gruppo J: il Portogallo di Ronaldo affronta il Liechtenstein, la Bosnia se la vede con l'Islanda e la Slovacchia ospita il Lussemburgo.