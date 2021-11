Ma un punto di partenza, per me evidente, c'è. Guardando la classifica del girone di platino, quello del Milan, ci si accorge subito che ai rossoneri serve soltanto la vittoria. A zero punti dopo tre gare ci si può qualificare, oltretutto in una compagnia simile, soltanto con tre vittorie. Un pareggio stasera lascerebbe al 99% le cose assolutamente come erano. E per chi è ultimo si ridurrebbero, molto vicini allo zero, i margini di manovra. Questo significa che Pioli dovrà giocare un "arrembaggio organizzato" contro una splendida edizione del Porto, che mi colpì parecchio all'andata: vinsero di una incollatura, ma tenendo in grande rispetto l'avversario. Il canovaccio del match è questo: dall'assalto agli oblò dei portoghesi può uscire un vantaggio per gli uni o per gli altri, il pareggio è la variabile impazzita del match. Ovviamente i gol entrano a fare parte di questa combo, il no-gol non può stare nel mio pronostico.per giocarsi tre punti dai quali passerà lunga pezza della sua qualificazione. Va detto chiaramente, gli sceriffi dello Sheriff hanno fatto quel che hanno fatto nelle prime due (solo successi) ma poi hanno dovuto tirar giù le penne una volta incrociata a Milano. Qui il dipanarsi dei novanta e più minuti potrebbe essere ben diverso. Visto chesu cui sdraiarsi, potrebbe risultare facile assistere a un primo tempo di assestamento da parte di entrambe (senza dimenticare che). Una voltaE' chiaro,E non credo ci sia molto di meglio per arrivare a quel tetto. Con un ambo. Buon derby incrociato!(quota 2,10)(4,20)L'ambo vale 8,82 volte la posta.P.S. Il Milan di pomeriggio, l'Inter più tardi. In mezzo lo spuntino. Senza perdere un fotogramma, con la giocatina in tasca. Per l'appassionato, brutto come programmino?