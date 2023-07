Federicoin Canada sta bene e il Toronto lo fa sentire un leader in campo e fuori. Ma il desiderio di tornare in Italia e di giocare in un campionato più competitivo si è fatto sempre più forte negli ultimi mesi. Tanto che il suo agente sta lavorando alacremente per accontentarlo.Negli ultimi giorni si è parlato tanto del Bologna come possibile nuova destinazione per Bernardeschi.. Una scommessa che il club azzurro sta valutando concretamente…