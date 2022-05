Era il 9 aprile 2001. Quello di "Semo tutti parrucchieri", "Co'na Roma così venimo pure de lunedì!". Striscioni che hanno fatto la storia di quel posticipo che posticipo non era ma un rinvio per ordine pubblico del prefetto Achille Serra, quello del "non risolviamo i problemi ma cerchiamo di limitare i danni". Il lunedì del ritorno di Batistuta a Firenze in maglia giallorossa, con la capolista di Fabio Capello contro la Viola di Roberto Mancini. Ecco le due formazioni.: Toldo, Repka, Adani, Lassissi, Moretti (Torricelli), Di Livio, Cois (Bressan), Amoroso, Rossi (Pierini), Rui Costa, Chiesa. ROMA:, Zebina, Samuel, Mangone, Cafu, Tommasi (Zanetti), Emerson, Candela, Totti, Delvecchio, Batistuta (Montella). Finì in maniera inattesa, 3-1 per i padroni di casa, ospiti squagliati alla distanza: Chiesa papà e Emerson nel primo tempo, autogol di Candela e ancora Chiesa nel secondo.E stasera? Arriva in Toscana una Roma finalista di Conference League, con l'1-0 di giovedì scorso rifilato al Leicester di Brendan Rodgers, stadio Olimpico stracolmo e festante, lo SpecialOne piangente, un film di passioni luci e colori. E quello era parte dell'Europa. Ma oggi in campionato? Vincenzo Italiano si è studiato questa partita e l'aspetta da quando gli avversari stavano festeggiando. Poco ma sicuro. Tra l'altro i tre punti ridurrebbero a zero le distanze con i giallorossi e aprirebbero altre possibilità per giocare la prossima stagione in una coppa europea.Una mia idea personalissima. Se Mourinho ne cambia pochi non fa un regalo alla sua squadra. Contro gli inglesi è stata una partita molto dura sotto il profilo psichico e nervoso, non solo da quello fisico. Va bene che la Lazio ha vinto e si è momentanemamente staccata ma...Italiano prepara Cabral unica punta, Torreira a centrocampo, Terracciano in porta e una sorpresa, dopo quattro sconfitte di fila compresa quella con la Juventus in Coppa Italia. Nel 2001 fu un parziale/finale X/1, si ripeterà allo stesso modo?