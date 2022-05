Oggi però i due incroci che avvicinano le due squadre allo scontro per un trofeo hanno un'importanza molto diversa.che, soprattutto di recente, un giorno fa e uno disfa. Per esempio, la miglior versione dei toscani si è già vista nella stagione al Meazza, in una durissima sfida diche stava per portare in paradiso gli ospiti. In questa potrebbero non esserci tutte quelle reti, all'Inter servono i tre punti anche con il minimo. Il massimo con il minimo della spesa, a fine stagione ogni risparmio - fisico e nervoso - te lo ritroverai in tasca al momento giusto., cosa può chiedere a questa partita? Sono convinto che se potessi piazzare una "cimice" nello spogliatoio ascolterei Allegri chiedere il massimo impegno difensivo ai suoi. Per prepararsi a chiudere le porte nella finale che sta per giocarsi. Ma, i tre punti stapperebbero la festa di una squadra che si è meritata la promozione in tutta la stagione. Le battute d'arresto con Reggina e Vicenza dicono poco, dice molto di più il bel successo casalingo contro il Pisa.(quota 2,50)(2,85)(1,65)Il terno valela posta.