Eccoci alla prima semifinale della Supercoppa spagnola in terra d'Arabia. Prima davvero perché il giorno dopo si giocherà la seconda, Barcellona-Atletico Madrid, e perché mai questo trofeo si era disputato a Jeddah.



La cosa rilevante e importante però è un'altra. Il titolo dovrebbe essere: "Si giocherà senza i bomber!". Infatti Benzema e Bale dalla parte blanca, Rodrigo dalla parte valenciana non ci saranno. Zidane e Celades dovranno inventarsi qualcosa. E non mi pare facile. Benzema è nettamente il cannoniere principe tra i madridisti, da quando è partito CR7 ha saputo fare il suo al meglio. Il Valencia ha giocato tre volte in stagione senza il suo cannoniere e sono stati tre pareggi (Liga e Champions League).



Ho visto l'ultima del Real, il 3-0 in casa del Getafe (Liga). Nessuno potrà immaginare che si è trovata 2-0 praticamente senza tirare in porta o quasi, con due incursioni di Varane, a colpire di testa due calci piazzati. Per il resto si era dormito, attaccava soltanto il Getafe e Courtois ci metteva le pezze. Con in campo Bemzema e Bale! Ora cambierà molto e considerando quello che ho detto a proposito di Rodrigo, la quota del pareggio sembra un'esca alla quale è impossibile non abboccare.



A seimilatrecentocinquantuno (!!) chilometri di distanza si gioca per la semifinale d'andata della EFL, la Coppa di Lega inglese ora diventata Carabao Cup, tra Leicester e Aston Villa. Magari vi sembrerà bassa la quota ma come non giocare la vittoria degli uomini di Brendan Rodgers che, accusato un naturale stop con le sconfitte contro City e Liverpool, hanno ripreso il decollo con tre vittorie in fila, in PL.



L'Aston Villa è l'Aston Villa: molto inferiore al Leicester (in Premier ci sono ben ventiquattro punti di disavanzo), ogni tanto mette dentro un colpo ma la squadra non è di grande livello e sta lottando per non sprofondare nella Championship. Almeno in casa avversaria non è possibile riuscire a vedere altro che un superclassicissimo 1.





I CONSIGLI DEL MERCOLEDI





Valencia-Real Madrid X (quota 3,80)



Leicester-Aston Villa 1 (1,35)





L'ambo vale 5,13 volte la posta