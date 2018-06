Ho tenuto sott'occhio i movimenti delle quote dell'ultima giornata di Liga 2. Sabato sera tutte alla stessa ora (tranne quella del venerdì assolutamente ininfluente tra retrocesse) per evitare pastette. Resta il fatto che ce ne saranno tante interessate al risultato e qualcuna che invece già calza le infradito perchè di questi tre punti non sa cosa farsene.



Il dinero sta andando su Albacete, Almeria, Oviedo e il pareggio dell'Alcorcon. Se dovesse entrare questa quaterna sappiate che in Spagna farebbero festa in tantissimi e i bookmakers piangerebbero lacrimoni. Se vi fidate, si parte...



Seratona di amichevoloni internazionali. Belgio-Portogallo sembra quella che cattura di più le pupille. E' dal 2000 che non finisce in un pareggio. Entrambe al Mondiale, credo che il piede sull'acceleratore vada con circospezione. E quindi...



I CONSIGLI PER SABATO:



Belgio-Portogallo X (quota 3.45)



e inoltre:



Tenerife-Albacete 2 (quota 1.74)



Lugo-Almeria 2 (1.58)



Oviedo-Huesca 1 (1.54)



Alcorcon-Reus Deportiu X (2.15)



La quaterna vale 9.10 volte la posta



@calcioepepe