I mercati si sono rovesciati su due vittorie interne nelle sfide di ritorno dei preliminari di Champions League. Ed entrambi i risultati registrati all'andata lasciano le cose in grande equilibrio. Qarabag e Rosenborg sono gli 1 giocatissimi; gli azeri potrebbero passare anche con lo 0-0, avendo pareggiato 1-1 in Irlanda; il Rosenborg invece deve vincere per forza ma gli basterebbe anche l'1-0, avendo perso 1-2 contro il Bate Borisov.



Bellissime amichevoli in giornata, Lione-Liverpool a Ginevra e Red Bull Salisburgo-Chelsea in Austria. I Reds debbono rialzarsi dopo la martellata presa dal Napoli ma i francesi sono roba tosta. Austriaci contro inglesi? Quasi meglio dell'altra, comunque all'altezza. In un caso e nell'altro i gol dovrebbero regalarli col cappello.







I CONSIGLI DI MERCOLEDI'







Qarabag-Dundalk 1 (quota 1,51)



Rosenborg-Bate 1 (1,75)



Lione-Liverpool gol (1,56)



Salisburgo-Chelsea gol (1,55)







La quaterna vale 6,36 volte la posta