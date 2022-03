Da quello 0-2 al Meazza, serata dell'andata tra Inter e Liverpool, la parola miracolo si sarà letta cento e cento volte. Perché quello bisognerebbe fare per andare a passare il turno nel loro stadio, tempio dei tempi. Anfield. E senza Barella, che abbiamo ancora negli occhi fare quello che ha fatto contro la Salernitana. Oggi non ci sarà ed è un'assenza di quelle che fanno troppo male per dire: "lo sostituisco con Caio o con Sempronio".Loro? Non perdono in casa da un secolo. Andare a eliminarli quando non basterebbe vincere per 1-0 mi sembra un sogno e un miracolo messi insieme. Quest'anno la Champions League per gli interisti è diventata lo scudetto, vincerlo in una corsa presumibilmente a tre ma forse anche a quattro diventerebbe un titolo tutto particolare. Intanto il primo nerazzurro di Simone Inzaghi e il suo primo scudetto in assoluto.Quindi secondo me l'importante è non farsi male in questa. Risentirne poi sarebbe da matti. La qualificazione sembra andata via all'andata, in una serata nemmeno troppo fortunata. Basta prenderne atto e giocare una buona partita. Ma che loro siano più forti soprattutto nell'organico lungo è qualcosa da accettare. Le grandi lo sanno fare. La stagione non finisce stasera. Una quota interessante potrebbe essere il parziale/finale X/1, ovviamente per i tifosi non di parte. Quelli si metteranno alla tv e faranno la qualunque, il loro ticket sarà l'adrenalina.Tanto per creare un ambo sono andato a pescare in Championship dove mi suona la vittoria interna dello Sheffield United contro il Middlesbrough. Bramall Lane potrebbe essere il classico trappolone per il Boro, squadra che in trasferta difficilmente si mette in rilievo come sa fare tra le mura amiche. E poi per i padroni di casa è la serata-sorpasso in chiave promozione, non approfittarne sarebbe da pazzi.