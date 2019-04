Per tutto il mondo del calcio o quasi, Barcellona-Liverpool è la vera finale di Champions League. Difficile dargli torto, le due squadre sono corazzate, già ampiamente nei pronostici all'inizio di stagione. Chi avesse voluto puntare Tottenham o Ajax in finale si sarebbe ritrovato in mano tanti soldi.



Allora, Barcellona-Liverpool. Intanto una cosa: tre volte di fronte in turni ad eliminazione diretta e tre passaggi "Reds". Davvero strano. In questo caso però c'è da operare un "distinguo": gli spagnoli hanno già vinto la Liga e si stanno "allenando" (Messi ha giocato soltanto un tempo decidendo l'ultima con il Levante), gli inglesi stanno lottando dall'inizio in un testa a testa durissimo per la Premier League con il City. Non avranno testa sgombra e gambe riposate. E' per questo che, vista la quota, appoggio 1/1 primo tempo-finale.



L'ambo mio è con la partita di Ligue 1, Rennes-Monaco. I primi hanno fatto il colpo dell'anno ribaltando, con supplementari e rigori, lo 0-2 in finale di Coppa di Francia con il PSG e non avranno ancora finito di fare festa, i secondi debbono prendere questi tre punti per allontanarsi dalla retrocessione. Credo che il Rennes (posso sbagliarmi) giocherà con i "fratini" o quasi: 2/over 2,5.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Barcellona-Liverpool primo tempo/finale 1/1 (quota 2,80)



Rennes-Monaco 2/over 2,5 (3,68)



L'ambo vale 10,3 volte la posta.