Hanno appena giocato una contro l'altra in campionato, ci sono problemi di infortunati, all'orizzonte una possibile prima posizione da campioni d'Inverno e un serio rischio di retrocessione. Come si farebbe a pronosticare Milan-Torino di Coppa Italia? Senza che (credo) nessuno al mondo abbia la più pallida idea di chi possa scendere in campo per i vari e vari motivi suddetti? Io passo la mano a quelli più bravi di me.Mi dirigo sui campionati,. Che sembrano offrirmi di meglio. La partita di gran lunga più importante è, sperando che le cartoline innevate che arrivano dalla capitale spagnola possano trasformarsi in qualcosa di altro, che permetta il gioco del calcio.Simeone viaggia come un aliscafo col suo Atletico, è avanti a tutti nonostante abbia giocato tre gare di meno di Real Madrid, Barcellona e Villarreal, addirittura quattro della Real Sociedad. Chi invece ne ha disputata soltanto una in più dei colchoneros è proprio il Siviglia, cui tocca la trasferta al Wanda Metropolitano. Squadra infida, in forma, che ha appena vinto una difficilissima partita contro i baschi della Sociedad guardando ammirata il suo bomber En-Nesyri mettere a segno una bella tripletta (3-2). Non solo.. Non sono sicuro che il punticino deluderebbe la capolista, che sa benissimo quanto sia pericoloso il morso di Lopetegui., convinto che possa materializzarsi.Mi sposto sulla Premier League dove ilnon ha la strada spianata ama sicuramente una bella occasione per accelerare. Anche se i padroni di casa hanno saputo tirarsi fuori dal trio infernale lì sotto confermando quello che vi ho sempre scritto: si salveranno con la pipa in bocca. Qui però debbono spegnerla perché al Turf Moor arriva una delle squadre più sveglie del momento, il Manchester United. Che resta su sei uscite, in PL intendo, da quattordici punti. Secondo in classifica a pari punti (e una partita in meno) con il Liverpool, Solskjaer sa che adesso fa paura a tutte.A gennaio vinse il Burnley a Old Trafford ma fu un caso e non di più.Terzo piolo del terno in. Nessuna vittoria e due pareggi, otto reti fatte e ventinove subite: lo Sheffield è molto più che la Cenerentola del torneo. Chissà e soprattutto quando arriverà a tagliare lo striscione dei dieci punti in classifica. Il Newcastle gioca in trasferta, non è un manipolo di campioni ed è reduce da otto punti conquistati (due vittorie e due pareggi) nelle ultime sette fuori casa. Ma per vincere questa non servono Messi e CR7.Dimenticavo: è dal 1994 che lo Sheffield United non batte il Newcastle in casa. A quei tempi giravano ancora i dinosauri. Alcuni di sicuro. Almeno da noi.Atletico Madrid-Siviglia X (quota 3,20)Burnley-Manchester United 2 (1,49)Sheffield United-Newcastle 2 (3,15)