Non avranno giocato ilma adesso è un continuo. Non ci si ferma più. E in fin dei conti, per chi ama il calcio come me, è meglio della zuppa di cipolle di Barbieri.Torna in campo ilo quello che ne rimane, al momento. Non solo infortuni ma anche. Ma nonostante ciò, la squadra che ha dettato i tempi per lunga pezza contro laè davvero una bella squadra. Complimenti ache ha costruito un impianto che è andato sotto solo dopo tante e tante sfide d'imbattibilità. Complimenti meritatissimi. Ora gli tocca il prof., che sempre in questi lidi ha allenato, con fortune differenti. Ma il suosembra finalmente sveglio. E dopo una partita così dura come quella con la Juve, il Diavolo non potrà sonnecchiare. Pena brutte sorprese. Mi piace l'over, lo dico e non lo nego.Occhio alla. Mi pare che sia tornata ai suoi livelloni. Gioca con facilità, segna con ancor maggiore facilità. E in questo caso trova unche se non è già salvo, quasi. E che quindi potrebbe giocarla senza la garra che serve per andare a mangiarsi il risultato. Comunque, se l'Atalanta è quella che abbiamo appena rivisto, diventa una diretta concorrente per chi si giocherà i primi posti, poco ma sicuro.. Sinisa si rivede a Marassi e la faccia con cui è tornato a casa dopo il pareggio dell'Udinese non promette qualcosa di buono per i suoi. Ma il Genoa di Ballardini è già un altro. Con l'uzbeco volante che prima inventa e poi segna in proprio. Agganciare la vittoria non sarà facile assolutamente ma se i liguri vogliono restare in Serie A, queste sono partite da vincere per forza. Anche uno a zero e su autogol, una spizzata, qualsiasi pepita trovata per terra. La quota mi sembra panciuta anzichèno.Tracimiamo fuor d'Italia con un match che regala certezze, almeno prima del fischio d'inizio. Quali?se non è il massimo della Liga ci si avvicina. L'una sesta e l'altra quarta; senza dubbio lotteranno per la zona Champions. E i numeri che ci mettono in tavola dicono questo: le ultime sei volte che si sono trovate faccia a faccia hanno originato soltanto pareggi alla fine del primo tempo: tre 0-0 e tre 1-1. Punto e a capo. Non vedo motivi che mi portino altrove.Milan-Torino over 2,5 (quota 1,72)Benevento-Atalanta 2 (1,55)Genoa-Bologna 1 (3,15)Siviglia-Real Sociedad X primo tempo (2,10)