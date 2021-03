E' caduta giù la torre di(rinviata per Covid), restanonel palinsesto italiano. Non saranno belle come due finali ma è come se lo fossero. Perché la lotta per la retrocessione sta arrivando a lambirne tante. E tutte debbono stare in campana.Sono due partite che hanno molto in comune. Lo Spezia e il Bologna più su di Cagliari e Crotone, per le quali è sopraggiunto il momento di provare a vincere sempre. Ciò significa segnarne almeno uno. Ecco perchè il gol/over 2,5 ci sta di pacca. Per il Picco di La Spezia e lo Scida di Crotone.In Crotone-Bologna - in Calabria - il gol/over non è mai uscito, non solo: l'ultimo over 2,5 è datato 2006, giravano ancora gli pterodattili. In Spezia-Cagliari - in Liguria- lo stesso ma le quattro sfide che arrivano da oggi fino al 2012 sono state quattro over!Ilè vero, ha giocato la partita di Champions League contro la Lazio ma si è praticamente divertito e basta in funzione della goleada dell'Olimpico di Roma. In Bundesliga incontra una squadra che sprizza salute da ogni poro, loma contro i bavaresi poco è concesso nei confini nazionali. Soprattutto se il Lipsia è molto vicino come è alla vetta della classifica. Negli ultimi tre testa a testa è uscito l'handicap per Lewa e compagni.è un match davvero strano. Basta andare a guardare i precedenti per trovarsi di fronte a questa "striscia": dieci delle ultime dodici sono terminate no gol! Numeri quasi impossibili da trovare in giro da altre parti: ci fidiamo.Chiusura con una combo "on fire". InIlimpegnato tra le mura di casa ha dati da far piangere, tre vittorie in quattordici uscite. Non poco, di più. Arriva il Lecce che è terzo in classifica, ad un punto dalla serie A dell'idea è una bella combo da trasferta, X2 più over 1,5.Non è un lavoro facile da mettere su, affatto, ma la quota sfonderebbe il 20/1. Ci si può provare, il solito nichelino basta e avanza.Spezia-Cagliari gol/over 2,5 (quota 2,18)Crotone-Bologna gol/over 2,5 (2,03)Bayern-Stoccarda 1/handicap (1,52)Brighton-Newcastle no gol (1,67)Frosinone-Lecce X2/over 1,5 (1,78)