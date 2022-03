Oggi giusto quattro chiacchiere e un pronostico che sulla carta non esiste ma chissà. Andata e ritorno della zona africana per qualificarsi al Mondiale che non ci vedrà in campo. I gol, soprattutto nella prima sfida, dovrebbero essere merce rarissima. Anche se, e' ovvio, chi gioca in casa non potrà limitarsi a tenere la testa sotto la sabbia. Comunque Egitto-Senegal e' stata poco fa la finale di Coppa d'Africa vinta ai rigori da Manè e persa da Salah. Al novantesimo quindi finì in pareggio (0-0), l'under 2,5 dovrebbe essere un totem. Per la voglia di limitare i rischi al minimo. Esattamente come dovrebbe succedere in Camerun-Algeria che dal 2004 si sono affrontate tre volte ed è sempre stato il regno dell'under.



La sorpresona da botto potrebbe capitare in Serie C dove l'Entella ha un percorso a livelli da capolista o quasi davanti al suo pubblico e la Pistoiese quando viaggia e' un mezzo disastro. Ma chi leggesse tra le righe vedrebbe che i liguri sono già qualificati matematicamente ai playoff e i toscani devono fare punti dove capita. Il 2 e' un'idea per chi un giorno si sentisse Braveheart.



Egitto-Senegal under 2,5 (quota 1,42)

Camerun-Algeria under 2,5 (1,42)

Entella-Pistoiese 2 (5,70)



Il terno vale 11,4 volte la posta