Giornata di festa in questa rubrica perchè ieri il nostroè riuscito a colpire molto molto molto in alto. Va quindi ampiamente festeggiato ricordando la sua spettacolare proposta che recitava così:Impossibile non fare tutto il possibile e l'impossibile.Oggi giusto un tentativo. Le partite in cartellone sono di una difficoltà senza pari ma la diretta televisiva di Catanzaro-Palermo potrebbe regalare adrenalina a chi vorrà sintonizzarsi. In quello che è il match di ritorno di Baldini sulla panchina rosanero dopo anni e anni e anni, provo la X, le due squadre hanno lo stesso traguardo, quello dei playoff e per ora sono divise soltanto da un punto (siciliani sesti, calabresi settimi). I padroni di casa hanno collezionato otto pareggi, ad una media di uno ogni due gare e mezza. In un campionato dove si pareggia parecchio, basti pensare che Avellino (dodici), Foggia, Juve Stabia, Monterosi Tuscia e Vibonese hanno addirittura fatto di più, spingendosi a nove! All'andata fu 0-0 cosi' come fu pareggio anche in campionato nel 2020-2021, si concluse 1-1.Quattro ore prima ottavo di finale per la Coppa d'Africa tra Guinea e Gambia. Ben più tosto di quanto dicessero le quote in apertura (e infatti sale l'1 e scende il 2). Io mi infilo nel mezzo e mi prendo la X, potrebbe venir fuori una partita con tutti sul chi va là. Finora in questa Coppa vittoria, pareggio e sconfitta per la Guinea, due successi e un pareggio per il Gambia.