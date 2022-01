Con Burkina Faso-Gabon e Nigeria-Tunisia hanno preso il via gli ottavi di finale della Coppa d'Africa e le sorprese non si sono fatte attendere. Nella prima partita di giornata, al termine di una battaglia infinita, Bertrand Traoré e compagni si impongono per 8-7 dopo i calci di rigore; dopo l'1-1 al termine dei supplementari (la sblocca proprio il giocatore dell'Aston Villa dopo un calcio di rigore fallito, autorete al 91' di Gouira). Decisivo l'errore di Palùn e la trasformazione di Ouedraogo.



Incredibile invece la sconfitta della Nigeria, unica formazione ad aver vinto tutte le partite del suo girone: è la Tunisia di Msakni a risolvere la gara nella sfida, complicata ulteriormente dall'espulsione di Iwobi.