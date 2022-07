Ce l'ho stampata nella mente da un paio di giorni. Ieri, con il nuovo 2-2 dell'Inter contro la seconda big francese - dopo il Monaco, il Lione - si è scolpita nella pietra della mente.



E' un bellissimo ambo di pareggi, incredibilmente sostenuto anche dalla cabala. Il Milan va al Velodrome marsigliese e come dicevo prima ci starebbe assolutamente che l'altra milanese ripetesse con un'altra francese ciò che ha intavolato Simone Inzaghi negli altri due test stagionali, finiti entrambi 2-2. Con la X a 3,40 poi si fa davvero sul serio.



Wembley soffia il vento del tifo ed è pronto già da un po'. Da quando i tifosi della Nazionale femminile di casa hanno spinto, partita dopo partita, all'accesso alla finale di questo Europeo. Che, per me, avrebbe vinto la Spagna se una montagna di sfiga non le avesse portato via le stelle dell'attacco al momento sbagliato. Ecco allora che "Football is coming home", il calcio sta tornando a casa. Le due si equivalgono anche se la Germania sa molto di più come vincerle, le finali.



Ma un anno fa non si giocò a Wembley la finale dell'Europeo maschile? Noi dovremmo ricordarcelo bene no? E come finì? Fu 1-1, ai tre fischi dell'arbitro. Poi supplementari e rigori, ma quella è altra storia...





Marsiglia-Milan X (quota 3,40)



Inghilterra-Germania X (3,20) (finale Europeo femminile)





Ambo da 10,8 volte la posta