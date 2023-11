Donnarumma, gli ex-interisti, gli scontri tra tifoserie e una crisi strisciante, subdola, che fa veramente paura. Il Milan si trova in mezzo al guado, le tre sberle rimediate in trasferta dal Paris Saint-Germain e la buccia di banana dell'Udinese in campionato hanno detto molto sulla situazione a casa del Diavolo. Stasera dovrà esserci uno stadio a fare da centravanti, lo Mbappè del Milan dovrà essere costituito dalla spinta di uno stadio vivo e vegeto, che si faccia sentire dai suoi e dagli avversari. Perchè il piatto della bilancia di Leao tende al basso e se lui è risolutivo si può volare altrimenti... Partita supertosta, i franzosi hanno vinto tre a zero e avrebbero potuto fare di più, Pioli non può scivolare anche stasera. Ma sarà dura dura durissima. Ho scelto la X2/gol, quota potabile.



Allo stesso modo lo è quella di Lazio-Feyenoord, che in più dei milanesi ha da soppesare l'avvicinarsi del derby con la Roma. Quanto di più fastidioso per Sarri e i suoi. Che nella recente trasferta olandese hanno perso tre a uno e alla fine hanno dovuto persino accontentarsi. Il Bologna il campionato ci ha messo il carico da undici, il cielo si è rabbuiato e di parecchio. Come nel caso del Milan, però, la vittoria riaccenderebbe il turbo in chiave-qualificazione. Ma se la Lazio sarà quella vista nelle due occasioni succitate, le nuvole non se ne andranno di certo stasera.



Chissà se Stella Rossa-Lipsia sarà cosi' facile come sembra. Fino a questo punto tutti tre a uno nel girone per i tedeschi. Nel Marakàna della Stella Rossa come astenersi dal prevedere altri gol, per l'una e per l'altra?



Milan-PSG X2/gol (2,10)

Lazio-Feyenoord X2/gol (2,20)

Stella Rossa-Lipsia gol (1,60)

Terno da 7,39 volte