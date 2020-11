La Roma ha l'occasione per chiudere il suo gruppo di Europa League. O quasi. Vincendo la prima con il Cluj farebbe un balzo in avanti che levati, si metterebbe in una posizione di forza totale prima di andare in trasferta dal suo avversario romeno. Il tecnico Dan Petrescu, che ricordiamo in campo a Genova sponda rossoblù e a Foggia, piange per infortunati e/o contagiati, troppi. Ma se fosse venuto con la squadra integra sarebbe stato un rivale insidioso. Ha già detto che lascerà dopo la Roma, bisogna crederci? Combo 1X con un possibile numero di gol, 1-4.La stessa combo la accendo su Milan-Lilla che guardano dall'alto le altre, il Diavolo a posta piena e i francesi con quattro punti. Pioli però continua ad avere gli occhi sul campionato, come è giusto che sia. Ma non per questo farà regali col fiocco a francesi che sanno giocarsela. E che non hanno ancora perso, una volta tornati in campo per la nuova stagione.Due ideuzze sulle quali si è anche mosso il mercato delle ore precedenti. E sono successi in trasferta. Il primo è per il Cska Mosca a Feyenoord, il secondo per il Nizza in casa Slavia Praga. Per i russi (ancora imbattuti ma con due pareggi) l'occasione per "eliminare" gli olandesi che al momento dormicchiano all'ultimo posto; per i francesi che viaggiano con tre punti come le altre del girone c'è la possibilità di dare un senso con un colpo di coda, una vittoria in trasferta (nonostante l'imbattibilità interna dei ceki duri da 15 partite, l'Inter fu l'ultima a passare) ne farebbe i favoriti per la qualificazione. Ricordo che con quella differenza-reti (che risente del 6-2 subito dal Leverkusen) il Nizza dovrebbe vincere. O comunque solo vincendo darebbe gas in maniera evidente in faccia alle altre impegnate nello scontro diretto.Milan-Lilla 1X/multigol 1-4 (quota 1,50)Roma-Cluj 1X/multigol 1-4 (1,41)Feyenoord-CSKA Mosca 2 (2,55)Slavia Praga-Nizza 2 (2,82)