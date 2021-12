Ultima per chi batte. Prima di andare avanti negli ottavi di finale di Champions League o di retrocedere in Europa League. Oppure di andarsi a giocare la fetta di campionato che resta guardandosi l'Europa alla tv. Delle milanesi la più decisiva è certamente quella del Meazza tra Milan e Liverpool ma viste le difficoltà di organico dei rossoneri è difficile spingersi nel campo minato delle ipotesi.

C'è invece una bella quota al Bernabeu dove l'Inter va a sistemare sul panno verde le ultime chances di qualificarsi in testa al girone. E dove uno dei giocatori fondamentali per far scattare l'over 2,5 (o più) non dovrebbe essere in campo. Ovvero Benzema. Nei giorni che hanno preceduto il viaggio a Madrid più volte la fazione interista ha spiegato di quanta poca differenza ci sia tra il classificarsi primi o secondi, viste le insidie dell'urna. Un punto di vista che mi trova d'accordo, che mi fa pensare che nessuna delle due si spremerà come un limone. Proveranno a vincerla questo si', ma con il passo felpato delle sfide non decisive. Torno rapidamente alla bella quota di cui parlavo sopra: il 2,15 per l'under 2,5 mi sembra la via d'uscita migliore possibile (ma se siete interisti potete farne tranquillamente a meno e tifare per un successone).

Delle altre non resta molto anche se Porto-Atletico Madrid è quella che mi intriga di più. Gli spagnoli hanno disputato un girone pessimo per i loro livelli; a Milano rubarono il risultato grazie al calcio di rigore finale di Cakir, all'ultima sempre con il Milan sono stati messi sotto al Wanda Metropolitano e sconfitti da Messias, oggi devono fare molto di più ma il Porto che ho ammirato è decisamente migliore. E vincendo i portoghesi, che sono un punto sopra colchoneros e rossoneri, avrebbero il mondo nelle loro mani. Quota stratosferica.

Chiusura con il Borussia Dortmund, ancora incavolatissimo per aver perso in casa lo scontro per il titolo tedesco con il Bayern. Qualsiasi risultato uscirà da qui i gialloneri resteranno comunque terzi. Ma la spinta che sfogheranno verrà dal 2-3 contro Lewa e compagnia. Sinceramente i turchi che ho potuto vedere in questa edizione sono un antagonista ordinario, qualsiasi: zero punti e quattordici dicansi quattordici gol subiti. Vittoria tedesca parziale/finale, per avvicinarsi al 10/1!

Real Madrid-Inter under 2,5 (quota 2,15)

Porto-Atletico Madrid 1 (2,65)

Borussia Dortmund-Besiktas parziale/finale 1/1 (1,70)

di Misterpalmieri

Il terno vale 9,68 volte la posta