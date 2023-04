Ed è per la indiretta partecipazione dei nerazzurri che stasera si gioca la partita più importante della stagione. Per i club italiani di sicuro.Segnatevela questa perché è pazzesca (eon ci sarà Kim in quella difesa...):Va bene che non erano gare di Champions League però non è grossa grossa grossissima?, che sabato abbiamo visto stroncare una traversa conitro il Verona. E' chiaro che le condizioni fisiche del bomberone faranno la differenza ammesso che possa restare in campo fino in fondo ai tempi regolamentari o più.che mai puoi farci? In più questo è il periodo in cui i blancos caricano da sempre le pistole. Al Bernabeu hanno vinto 2-0, qui si divertiranno a fare i ragazzi irresistibili., gli spagnoli non si blindano mai più del dovuto, forse non sanno farlo (quando arriverà, signori miei?).li ha ammirati entrambi protagonisti, persino il "romanista" entrato per uno spezzone finale e autore di un portentoso gol di sinistro. Certo, gli avversari (che non erano robetta) arrancavano in dieci uomini ma che bomba all'incrocio!Ma la seratona è da un'altra parte, lontano lontano. E Diego Armando vi partecipa dall'alto. Come per sempre farà.(quota 1,90)(1,65)(1,87)Terno dala posta.