Fare tombola con una cinquina. In una giornata che ce ne sarebbero almeno sette da provare a giocare. Alla fine ho fatto il Saggio e ho mollato Juventus-Venezia ed Empoli-Torino. Non per altro ma perchè le due di Premier League sono basi.Ma è chiaro che per chi è italiano come noi le due sfide di Milan e Inter sono l'oro di questa giornata. I rossoneri in casa contro la Fiorentina, i nerazzurri in trasferta contro l'Udinese: due che sono state protagoniste assolute, in negativo e in positivo, della sfida finita 4-0 per i ragazzi di Cioffi.Non era la Viola che abbiamo visto a Napoli non più tardi di pochi giorni fa, non era la squadra di Udine che abbiamo visto per molto del campionato ma decisamente di più. Oggi ci metto la mano sul fuoco, vedremo due squadre che entreranno in campo per vincere e ce lo dimostreranno dal primo fischio. Starà a Milan e Inter, che si giocheranno tutto anche su ogni fallo laterale, metterle a tacere.Quattro degli ultimi cinque scontri diretti tra Milan e Fiorentina sono finiti gol, ovvero l'esatto contrario di Udinese-Inter. Ma qui il passato c'entra pochissimo. Se si gioca per lo scudetto e per battere chi vuole vincere lo scudetto e' cosi'. Prepariamoci a vedere il meglio. E se ci sarà il meglio ci saranno i gol.La quota della doppia X2 di Roma-Bologna mi ha strabiliato, sbalordito, sbigottito. Come fa a stare a 2,50? Me lo spiegate voi? Quanti titolari metterà in campo lo Specialone che per forza penserà al Leicester di ritorno? E il Bologna che ha fermato (non diciamo battuto ma fermato certamente sì) l'Inter non lo hanno visto? Quota impossibile da non inserire.Ecco arrivare le due di Premier League che ho definito basi. Sono Tottenham-Leicester e West Ham-Arsenal. Due squadre nella stessa situazione mentale della Roma, ovvero pensare a come conquistarsi una finale europea (e non quella dei bar rionali). Se Tottenham e Arsenal, che si stanno giocando punti di fuoco, non vincono queste vuol dire che Antonio Conte e Mikel Arteta le avranno buttate dalla finestra.