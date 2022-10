. Allegri ci ha regalato questo pre-match, soffiando forte dentro i suoi, a uno a uno. Sa perfettamente che dovesse perdere in casa dei Campioni d'Italia andrebbe a chilometri di distanza. E come si farebbe a recuperare, anche se prima o poi ritrovando gente come Di Maria (oggi fuori per squalifica), Pogba e Chiesa? Il Milan visto a Londra era qualcosa di scarsamente somigliante e alla fine, tra un assente e l'altro, è venuta fuori una sconfitta orripilante. Al punto che il tecnico ha addirittura tolto gli attaccanti per risparmiarli in vista di questa. La spinta nel baratro è tutta nelle mani rossonere ma è da vedere che il Milan che giocherà sarà molto meglio di quello che le ha prese di santa ragione in Champions. Per la Signora fuori Di Maria e dentro Milik. Non credo che Allegri abbia la pistola scarica. E gente importantissima - tra le linee rivali - come Theo rientra: in che condizioni?A proposito di numeri, Sassuolo-Inter è da sempre il match di quelli grandi. Intanto tra queste due siamo abituati a risultati rugbistici e poi a considerare il pareggio "questo sconosciuto". O si vince o si perde. L'Inter arriva da una gran bella vittoria con i blaugrana (sarà costata troppo in termini di sforzo agonistico?), gli emiliani si sono divertiti a preparare questa dopo il pokerissimo alla Salernitana. Come sempre ci si muoverà entro il numero dei gol,Il Chelsea di Potter può continuare a scivolare sul trampolino del successone contro Pioli ripetendosi anche in Premier League con gli Wolves. Avendo chiuso il match europeo ben prima che l'arbitro ne determinasse la fine, qui può provare ad aggiudicarselo già dal primo tempo. Parziale/finale a quella quota vale chapeau.Brighton-Tottenham gira dalla parte di De Zerbi che si è presentato con il 3-3 in casa-Klopp dicendo che il suo Brighton farà sudare anche le migliori. E il Tottenham che ha vissuto il dramma Ventrone dovrà tirare fuori il massimo (non so se ce la farà). Combo casalinga, si segnerà, De Zerbi sembra l'uomo giusto. Farà innamorare la Perfida Albione, si chiederanno tutti: "Ma perchè non è arrivato dieci anni prima?".