Il Monday Night della Serie A è un bellissimo match che porta dentro l'interesse di tutti, toccando zona Champions (Atalanta) e zona salvezza (Empoli). La Dea è tornata in forma mundial e probabilmente solo la squalifica di Zapata non le ha permesso di giocare in modo ancor più offensivo a San Siro con l'Inter. L'Empoli di Andreazzoli non è fatto per difendersi ma tutto il contrario. Per me ci sta la combo gol/over 2,5.



In campo l'Arsenal in Premier League, con lo scintillante Watford che Deulofeu ha portato sulle prima pagine con la semifinale di FA Cup contro i Wolves. Sono otto gli overoni (almeno) dei gialli in sequenza, contro i biancorossi di Emery che hanno la testa alla Premier e all'Europa potrebbero ripetersi. I padroni di casa, quando prendono una striscia di gol segnati e subiti, fanno fatica a fermarsi.



Si chiude con la Grande per eccellenza, il Real Madrid, impegnato in trasferta a Leganes, nella Liga. Non credo che siano rimasti tranquilli davanti al televisore a guardarsi quella gragnuola di coppe europee senza la loro presenza. In più stanno lottando per agganciare o superare i cugini Colchoneros nella corsa al secondo posto. Zidane vuole questi tre punti molto più dei suoi avversari che, per tornare a battagliare per l'Europa, debbono mettersi a volare. Letteralmente.





I CONSIGLI DEL LUNEDI'





Atalanta-Empoli gol/over 2,5 (quota 2,05)



Watford-Arsenal over 2,5 (2,50)



Leganes-Real Madrid 2 (1,65)





Il terno vale 8,45 volte la posta