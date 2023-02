Beh, devo dirlo. Appena ho visto la quota dell'1-1 parziale/finale di Monza-Sampdoria sono rimasto come un baccalà ai cavoletti. E chi se l'aspettava? Certo che tra le due chi deve prendere i punti è la genovese, ma chi è in gran momento di forma è la brianzola. All'andata finì 3-0 per gli ospiti che fecero fuoco e fiamme. Niente di più facile che Stankovic si trovi di fronte un rivale nettamente più forte. E a quella quota non bisogna scherzare, ci si prova seriamente.



In Turchia un altro 1-1 parziale/finale con un'altra quota che mette il sorriso. Il Fenerbahce è decisamente più forte del Konyaspor che arriva da quattro sconfitte che fanno orrore. Se i padroni di casa danno una sgasata, la partita finisce in un amen. Ambo niente male.



P.S. Chi volesse andare sul pesante potrebbe scegliere anche il gol/over tra Verona e Lazio. Alla fine io l'ho tolta, ma...





Monza-Sampdoria parziale/finale 1-1 (quota 2,65)



Fenerbahce-Konyaspor parziale/finale 1-1 (2,10)





Ambo da 5,56 volte la posta.