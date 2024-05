Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Laha diramato ufficialmenteil penultimo, previsto tra due weekend, e ancherinviato a causa del malore dell'ex dirigente viola Joe Barone, che come previsto si terrà dopo la 38esima giornata, a causa della qualificazione dei bergamaschi alla finale di Europa League, prevista per il 25 maggio.

- Di seguito il comunicato:"CAMPIONATO DI SERIE A TIMANTICIPI/POSTICIPI E PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLE GARE37a GIORNATA17/05/2024 Venerdì 20.45 FIORENTINA−NAPOLI DAZN18/05/2024 Sabato 18.00 LECCE−ATALANTA DAZN/SKY18/05/2024 Sabato 20.45 TORINO−MILAN DAZN/SKY19/05/2024 Domenica 12.30 SASSUOLO−CAGLIARI DAZN/SKY19/05/2024 Domenica 15.00 MONZA−FROSINONE DAZN19/05/2024 Domenica 15.00 UDINESE−EMPOLI DAZN19/05/2024 Domenica 18.00 INTER−LAZIO DAZN19/05/2024 Domenica 20.45 ROMA−GENOA DAZN20/05/2024 Lunedì 18.30 SALERNITANA−HELLAS VERONA DAZN

20/05/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA−JUVENTUS DAZNCAMPIONATO DI SERIE A TIMRECUPERO GARA ATALANTA-FIORENTINASi comunica che la gara, valevole per la 29a giornata del Campionato di Serie A TIM e non disputata in data 17 marzo 2024, saràrecuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18.00".