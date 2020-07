E' un lunedì che si difende bene anche se non ci regala partite italiane. Ma per dirne una,2020-2021. Tutto questo a un punto di distanza in classifica, a favore dello Special One. Dimenticavo: il posto europeo è un sogno, le due sono ancora troppo indietro. Ma è pur sempre Mourinho-Ancelotti, mica baubaumiciomicio.Everton imbattuto post-lockdown e questo è un dato. Ma il Tottenham deve andare oltre la martellata presa a Sheffield (3-1). Come abbiamo detto qui i punti non sono di platino. E allora non è difficile prevedere una partita più aperta di quello che sarebbe stato.Ho visto giocare e perdere (in modo assurdo) lacontro il Getafe. Dopo una ripresa molto stentata per i baschi, la vittoria contro l'Espanyol ha dato la svolta per tornare a guadagnare posizioni nella Liga. Ma ila casa sua - ne ha perse soltanto tre nelle ultime dieci - sa come farsi rispettare. Possibile laA Siviglia un'altra squadra basca, l'. Due vittorie e quattro pareggi del post-lockdown dicono a chiare lettere che ilè in palla e si sta preparando al match europeo contro la Roma. Nel frattempo al Sanchez Pizjuan c'è da battere l'Eibar. Che, dalla ripresa, ha totalizzato due di tutto: vittorie, pareggi, sconfitte. I baschi hanno un buon vantaggio (sei punti) sulle moriture e giocheranno senza la paura. Ma sbancare Siviglia non è stato facile finora, due le sconfitte interne in questa Liga.E' il ritorno della semifinale di League One in Inghilterra, tra. I primi hanno vinto 4-1 in trasferta, poche ore fa. Anche se in undici contro dieci dal 33', chiudendo addirittura in undici contro nove. Gli ospiti faranno fuoco e fiamme come se potessero ancora qualificarsi; sento arrivare altri gol, almeno tre. Perchè chi uscirà vorrà comunque aver dato tutto. E la quota dell'over è troppo alta, sembra la torre Eiffel.I CONSIGLI DEL LUNEDI'La quaterna vale 12,6 volte la posta