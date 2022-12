C'è sapore in queste due amichevoli che si giocheranno a Napoli e a Londra. Spalletti e i suoi contro il Lilla, Antonio Conte ed il suo Tottenham contro il Nizza. Due squadre francesi che non saranno soltanto in gita di piacere, si vede anche dal fatto che a rete ci sanno andare anche se la Nazionale di casa è stata impegnata fino a pochi istanti fa. E ci ricordiamo tutti in che modo e con quale risultato finale. Mi piacciono due combo, le gol/over, dando per assodato che le ospiti possano segnare e dando per certo che lo sappiano fare le squadre di casa.



Il terno sarebbe pepato grazie al pareggio tra Coventry e West Bromwich, in Championship. Chi gioca fuori casa ha un sacco e una sporta di X nel carniere, ben otto (solo il Luton può vantarne uno in più). E il Coventry? Due di meno. L'ultimo testa a testa fu ad aprile, zero a zero in casa del West Bromwich. Si sente aria di ripetizione.



Napoli-Lilla gol/over (quota 1,80)

Tottenham-Nizza gol/over (1,77)

Coventry-West Bromwich X (3,20)



Terno da 10,1 volte la posta