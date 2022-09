Dove, strano ma vero, una Sampdoria che ha lasciato finora molto a desiderare è riuscita a inchiodare sul pareggio le due big incontrate, la Juventus e la Lazio. Dufficile, molto difficile che ci possa essere la terza, il Milan, anche se la sfida europea contro il Salisburgo è stata tosta. Tra l'altro la quota del 2 è in vibrante discesa da quando è apparsa. E voi mi insegnate che quando le quote basse calano è perchè stanno arrivando i soldi veri. Ora il 2 è a 1,50, non è ricchezza ma si può ancora inserire.Napoli-Spezia arriva dopo la più bella partita al Maradona da tanto tempo in qua, Liverpool di Klopp liquefatto da Zieli-Kvara e tutti gli altri, che hanno lasciato un ricordo indelebile alla tifoseria. Purtroppo però anche Osimhen in infermeria con problemi muscolari che lo terranno fuori oggi e in qualche altra occasione. Le trasferte dello Spezia sinora sono state lo zero dello zero, contro però Juventus e Inter: o. Perchè l'Inter sembra essersi messa nei pasticci da sola soprattutto con il caso dei portieri, Handanovic (che torna nell'occasione) e Onana. Ma non è l'unico problema, a parte Lukaku fuori gioco. E forse quello più sostanziale può arrivare da un Torino in carica piena, al punto che Juric - nonostante gli acciacchi - vorrebbe essere lì a dare gli ordini. I granata sono avversario con cui adesso non puoi dire "scialla", tutt'altro. E i nerazzurri sono apparsi emaciati, oggi dovranno dire qualcosa di più. Gol anche qui, in calo fino all'80 per cento.La partenza è nel pomeriggio, con la più difficile del lotto, in Serie B. Modena e Brescia sono squadre serie, al punto di essere andate sempre per vincere, senza mai fermarsi ad accarezzare l'idea del pareggio, che infatti mai è arrivato, al limite è stata sconfitta. La quota (3,00) è la più bassa per una X, vuoi vedere che anche il banco si è convinto che sta per giungere il classico punto per uno?