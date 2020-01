Questa è la SFIDA A MISTERPALMIERI per cuori forti, gente tosta, che si aggira dentro le triple con fare sicuro. Perché questo sabato la difficoltà si tocca con mano. A proposito, la vostra munitela solo delle partite del giorno e delle quote, perché ci serve quella finale. Lo scrivo ormai da quattro anni, in tanti lo sanno a memoria.



Gran lusso in Serie A, partiamo proprio dalla partita di una delle capolista, nienepopodimenoche Inter-Atalanta. Se Antonio Conte avesse dovuto scegliersi il momento giusto per sfidare la Dea non avrebbe mai preso questo. Dieci gol in due partite a Milan e Parma non sono uno stuzzicadenti ma l'attestato di una forma mirabolante. Dell'Inter che non si ferma neanche al San Paolo ne vogliamo parlare? Lukaku e Lautaro sono i "fantastici due" che rendono le difese avversarie rovine fumanti. E allora non credo che qualcuno si snaturerà: sono squadre nate per fare male, i gol possono arrivare in forze, over 3,5.



A proposito di Napoli, va dalla Lazio che trova sempre il modo di prendersi i tre punti anche dopo il novantesimo, spesso dopo il novantesimo. La Lazio sa di essere più vicina a quelle che insegue che non a quelle che la pedinano. Non ha Europa di disturbo, darà il massimo fino alla conclusione del campionato e poi metterà il segno. Che qui è 1, il Napoli di Gattuso è un cantiere aperto.



Cagliari-Milan apre il pomeriggio (di gala) e tutti si aspettano il do-di-petto dei rossoneri di Ibra. Ma non ci sarà una sola squadra in campo, fidatevi: il Cagliari che ha fortemente deluso gi astanti a Torino (0-4) ha colpito una traversa e un palo, tra il lusco e il brusco, tanto per vedere l'effetto che faceva. E' una squadra che in porta ci arriva sempre. 1X/gol, chissà che non si presenti all'appello già IZ...



Una solitaria in Premier League. Il Tottenham di Mourinho ha perso l'unico giocatore formidabile, Kane, da qui alla fine o giù di lì. La sua difesa prende gol come se non ci fosse l'oggi (e non un domani). Contro un Liverpool forte come è difficile ricordarsene dovrà armarsi della spinta dei tifosi di casa per provare a prendere qualcosa. Ma - e ve lo dico nell'orecchio - non ci crederò nemmeno se lo vedrò con questi occhiali. Due fisso strafisso superfisso.

E via col quaternone. A chi piace. Cippettino d'ordinanza?



I CONSIGLI PER SABATO:



Inter-Atalanta over 3,5 (quota 2,55)

Lazio-Napoli 1 (2,10)

Cagliari-Milan 1X/gol (2,48)

Tottenham-Liverpool 2 (1,74)



La quaterna vale 23,1 volte la posta.