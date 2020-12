Naturale, la partita più importante delle nostre è quella del Napoli. Per tutta una serie di motivi che non sto qui a ricordare e perchè c'è in palio il passaggio. Senza trascurare che l'avversario che piomba in Campania era in testa alla Liga fino a domenica scorsa, ora è secondo a un punto dall'Atletico Madrid. Roba grossa insomma. Il Napoli volante, tre vittorie e un pareggio dopo il Milan, punta sulle sue forze ma sa che non sarà un giochetto. Anche per questo mi prendo la combo doppia interna+under 3,5. Guardinghe entrambe, nell'altra del girone l'Alkmaar dovrebbe farcela contro il Rijeka e prendersi un posto.La Roma o quello che ne scenderà in campo va ad allenarsi sul terreno del CSKA Sofia. Non so con che spirito lo farà, la partita di Bologna che l'attende domenica è diventata uno snodo tredicimila volte più decisivo e difficile. Senza troppe preoccupazioni acciuffo la bella quota dell'under.Tottenham-Antwerp è diventata lo spareggio per aggiudicarsi la preminenza del girone. Tutte e due sono abbondantemente di là ma il primo posto ti posizionerebbe nell'urna più comoda. E Mourinho, primo in coppia con il Liverpool in Premier League, sa bene come si fa, la quota è quel che è ma tra le squadre c'è comunque una bella differenza anche se al momento sono avanti i belgi.Si va a chiudere la quaterna con Rapid Vienna-Molde, altro spareggione, questo per la qualificazione. Gli ospiti hanno giocato un girone quasi perfetto e sono in vantaggio, ai padroni di casa resta solo un successo. Per 1-0 oppure per due gol di scarto, ogni vittoria di misura con gol dei norvegesi sarebbe un rimpianto e nulla più. Avendo segnato nelle ultime cinque trasferte (ogni competizione) afferro la doppia del Molde. A una quota che non è un regalo ma si può fare. E poi Babbo Natale non è "norvegese"?Napoli-Real Sociedad 1X/under 3,5 (quota 1,78)CSKA Sofia-Roma under 2,5 (2,30)Tottenham-Antwerp 1 (1,40)Rapid Vienna-Molde X2 (1,68)