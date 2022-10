Come fare a non considerarlo il favorito per prendersi questo stranissimo scudetto a pezzi?Quella dello 0-2 di ieri? L'idea è che gli uomini di Spalletti si stiano divertendo a giocare prima ancora che a vincere. Quindi non faccia differenza se non c'è Kvara ma Lozano, se non c'è Raspa ma Simeone.! A Cremona c'è un'altra tappa, Alvini è bravo ma gli ospiti lo sono troppo. Ci prendiamo il 2/2 parziale/finale?Se andate a vedere gli ultimi dodici testa a testa a Udine sono tutti finiti gol tranne in due casi. Ma c'è da dirlo subito: queste due sono totalmente differenti da ciò che erano. Nell'ultimo caso poi prese il sopravvento il virus, quei sei gol dicono poco. In un caso come questo di altissima classifica, mai capitato prima, nessuna delle due ci starebbe a perdere.Ildi Palladino si è preso sei punti su sei, contro Juventus e Sampdoria. E improvvisamente ha lasciato quello zero in classifica per salire ad altre quote. Piuttosto, non faccio conto che la disfatta dello Spezia in casa Lazio sia la verità, lTerno da 24,7 volte la posta