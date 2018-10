Nations League, altra serata brillante con Spagna-Inghilterra. Gli albionici visti in Croazia sono stati più che interessanti: occasioni, pali, gol annullato a Kane. Insomma una Nazionale in palla. La Spagna uscita dal Mondiale non è una Nazionale ma un razzo a testata nucleare. In teoria il pareggio potrebbe andare bene ai rossi per rendersi intangibili nel gruppo e ai bianchi per prendersi un piccolo vantaggio sui croati. Io non credo a un pallido 0-0 ma al gol sì.

Islanda-Svizzera mi riporta a qualche anno fa quando una "legge" delle scommesse sul calcio diceva che se una squadra (che non sia scarsa) prende una "scanizza" di gol all'andata, la volta dopo almeno segnerà. Seguendo questo, nella partita che analizziamo sembra gol fatto. Perchè gli svizzeri sono tosti e segnano (appena fatto anche in Belgio) e i padroni di casa non vedono l'ora di cancellare con il cancellino l'orripilante 0-6 sofferto a St.Gallen.

Italia-Tunisia Under 21? Qui il gol sembra cadere dal cielo. Azzurri appena sconfitti in casa dal Belgio e quindi con la super voglia, ospiti che arrivano da quattro 1-1 e un 2-2 di fila. Che dite?

I CONSIGLI DI LUNEDI'

Spagna-Inghilterra gol (quota 1,98)

Islanda-Svizzera gol (1,72)

Italia-Tunisia gol (1,75)

Il terno vale 5,95 volte la posta