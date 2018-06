Questa è una strana offensiva. Giocata sulla difensiva. Chi mi capisce almeno a metà mi segua. Nello scarno vademecum di questo martedì calcistico ci sono tre amichevoli tre in cui il pareggio mi sembra il menu unico e solo. A quote - ma questo lo sapete - sempre molto remunerative. Allora, il discorso è questo: scegliendone tre basta che ne entri uno soltanto per vincere un biscottino su e giù. Ovviamente, entrando il secondo si vincerebbe bene, con il terzo si farebbe Bingo. Sempre in maniera contenuta. Ecco perchè l'offensiva è mirata e ponderata.



Le tre gare? Sono Russia-Turchia, Romania-Finlandia e Kazakistan-Azerbaigian che vanno in ordine di importanza. Si può provare sapendo in partenza che soltanto la non uscita del segno X ci condannerebbe in toto.



Se vi ho convinto...



PS. Giocare il terno non è consigliabile. I troppo audaci lo faranno, sbagliando.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Russia-Turchia X (quota 3.20)



e inoltre



Romania-Finlandia X (3.40)



e inoltre



Kazakistan-Azerbaigian X (3.05)



@calcioepepe