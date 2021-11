Una italiana, la Roma, in Conference League. Le altre due di Europa League, Napoli e Lazio, le lascio serenamente giocare due partite che, per quota o per difficoltà, per me sono più che altro da guardare.Quella della Roma è storica. Perché sei a uno Mourinho non aveva mai perso nelle sue mille e più partite. Perché sei a uno ti fa rivoltare nel letto per lungo tempo. Anche e soprattutto se avevi messo in campo tutti i rincalzi. Che da quella sera hai cominciato a trattare come dei carcerati. Chiudendoti, scelta tua, in una rosa sempre più ristretta. Decisione che ti ha portato a perderne altre. Vedremo come finirà la tenzone giallorossa.. Magari non vincere o pareggiare ma fare un gol quello sì. La Roma se la giocherà come fosse la finale e quello è comprensibile. La pioggia forte che è scesa ieri dovrebbe risparmiare la cornice romana, ancora una volta strapiena di "innamorati". Non l'ho ancora detto ma mi sembrava chiaro. Gol tutta la vita, la quota c'è.Le altre due sono divise tra pomeriggio e sera dell'Europa League. Bei match ma diametralmente opposti almeno sulla carta. Il pareggio di Olympiakos-Francoforte era uscito altissimo ma ogni ora che passa si sta livellando verso il basso.. Potrebbe anche trasformarsi in un allenamento europeo. E dato che io la vedo così, a quella quota ci vado diritto. Può darsi che mi sbagli ma solo chi non fa non sbaglia.. I russi, ultimi ma non staccati nel girone del Napoli, debbono provare a prendersi un risultato positivo, anche un pareggio. In casa degli inglesi che hanno segnato una media di due gol a partita, subendo allo stesso modo. Qui bisognerà andare a cento all'ora sin dall'inizio. E i gol, almeno tre, non mancheranno.Roma-Bodo/Glimt gol (quota 1,73)Olympiakos-Francoforte X (3,60)Leicester-Spartak Mosca over 2,5 (1,48)