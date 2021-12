Davvero dura che entrino tutte e tre. Ma a una quota simile si suona la tromba e ci si prova direttamente! Il perchè è presto detto: le tre squadre che giocano in casa oggi, in Premier League, Jupiler League (Belgio) e Championship (Inghilterra) con ogni probabilità alla fine dei loro tornei retrocederanno (a meno che il Newcastle faccia l'inferno sul mercato...). E allora?Si parte dall'idea che possano essere (come minimo) tre successi esterni con uno scarto di due gol o più. Difficile - come ho detto prima - è difficile ma a quattordici contro uno e passa non sarebbe comunque un cippino buttato via!Lo United di CR7 va a Newcastle forte di un settimo posto farlocco perchè ci sono partite da recuperare. Già stasera con i tre punti supererebbe il Tottenham di Antonio Conte avvicinando quelle forti forti. Nessun problema di Covid per le due squadre, l'unico assente di rilievo sarà Pogba. I padroni di casa vengono da tre sconfitte (comunque con City, Liverpool e Leicester) e debbono fare legna quando ne trovano l'occasione. Il Manchester United, se non si mette in testa di portare regali natalizi, questa non può che incartarsela. Che poi se l'aggiudichi con l'handicap è un'altra musica.Come in Belgio. Il Beerschot è poca cosa anche se l'Anderlecht di quest'anno, quarto dodici punti dietro la SG, non è un maremoto. Ma nelle ultime cinque di campionato c'è solo un pareggio, a Bruges, le altre sono tutte vittorie. Inutile dare un'occhiata al curriculum dei padroni di casa, rosso per eccesso. Anche qui vittoria esterno d'obbligo, tentativo più che corposo con l'handicap, esattamente come sopra.Andiamo su questa strada anche in Derby-West Bromwich. Scontro tra ultimissimi e quarti in Championship, la Serie B inglese. Il West Bromwich è decisamente più sveglio in casa sua mentre in trasferta è un orologio: ne ha vinte quattro, ne ha pareggiate quattro, ne ha perse quattro. Il Derby è straultimo solo per problemi finanziari che gli sono costati ventuno punti di multa e l'hanno tramortito all'inferno. Non capisco come possa fare a riprendersi, in caso dovrebbe ricominciare fin da oggi. Ma pure senza multa sarebbe ben alle spalle del suo avversario, sedici punti dietro. Cippino, allora. Magari ne vale la pena.