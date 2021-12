Una delle più belle giornate di calcio dell'anno,. Purtroppo chi ha inventato questo bellissimo sport scende in campo e gli altri campionati di punta non ne sentono il bisogno: vanno a Dubai, i loro "eroi", intendo. Il Covid ha già dato una bella sforbiciata al cartellone della giornata, speriamo si fermi qui.. City, Liverpool e Chelsea segnano al momento diversamente dalle altre, la squadra del Pep è arroccata su 44 gol impallinati e 9 incassati, dato che fa paura. E il primo posto, ovvio. Il Leicester invece segna nella media delle altre da alta classifica (27-27) come vedete ne prende un po' troppi e in alta classifica non ci sta, solo noni. Ma ci sono match da recuperare e questo è un bel futuro. Nelle ultime quattro all'Etihad per ben tre volte gli ospiti venuti da Leicester sono riusciti a far inchinare il portiere dei padroni di casa. Una volta vincendo addirittura 5 a 2! Non è quella l'aria, di vincere intendo, ma il gol a 1,90 può essere un tentativo. Anche se il City è quel carrarmato lì. Va da sé. Il suo Tottenham ha grandi possibilità di farlo, l'avversario in casa Conte è il Crystal Palace di Patrick Vieira. In più c'è da cancellare l'onta della bastonata ricevuta dai Palazzi Europei che hanno buttato fuori Conte e i suoi dalla Conference League con uno 0-3 a tavolino (ma si andrà di ricorso, a sci uniti). Dieci punti totalizzati nelle ultime quattro interne, con il 2-2 contro il Liverpool, dicono che ne possono arrivare altri tre.. Invece quattro successi compreso il 5-1 in EFL hanno fatto ritrovare il sorrisone ad Arteta. Aver messo fuori Aubameyang ha dato frutti maturi. Comunque oggi il bomber che può metterci del suo è quello avversario, Pukki. Il finlandese sa sempre dove metterla e chissà che nel risultato... L'over 2,5 potrebbe essere una scelta quadrata, vista la quota. Non alta ma dignitosa.. Sono scontri diretti (per il Brighton soprattutto) abbarbicati all'under. Pensare che nelle rispettive porte piovano tre palloni o più non è come vincere l'Arc de Triomphe in sella a un cagnolino ma insomma...Manchester City-Leicester gol (quota 1,90)Tottenham-Crystal Palace 1 (1,65)Norwich-Arsenal over 2,5 (1,70)Brighton-Brentford under 2,5 (1,65)La quaterna vale 8,79 volte la posta