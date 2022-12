Per partecipare o poco altro. Perché la partita di Serie B ovvero l'anticipo Ternana-Cagliari non è male ma quelle di Coppa Italia di Serie C dicono meno. Noi le trattiamo a volo d'angelo, dicendo brevemente che se le squadre ospiti se le giocassero davvero vincerebbero facile. Ma Catanzaro e Vicenza sono prese ad altri lavori, per esempio venire quanto prima in Serie B, il che si capisce facile è ben più rilevante. Nulla ci dice che la Coppa non gli solletichi l'ugola ma... Partita secca.



Ripartiamo da Terni dove il confronto con il Cagliari è di altra pasta. Anche se i precedenti raccontano di un'infinità di pareggi. E cioè sei su nove sono delle X. Non credo a una passeggiata dei sardi che saranno senza Mancosu, Rog e Nandez. Ci si potrebbe provare con la doppia interna agganciata al multigol 1-3. Tanto per far passare il tempo in attesa di domani (una grande Serie B) e ancor più del ritorno dei Mondiali. Dove quarti di finale significherà oro incenso e mirra.





Ternana-Cagliari 1X-multigol 1-3 (quota 2,10)



Foggia-Catanzaro 1X (1,35)



Viterbese-Vicenza 1X (1,75)





Terno da 4,96 volte la posta