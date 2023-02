Milan-Torino duepuntozero. La prima fa parte della ripidissima discesa agli inferi rossoneri. Anche se era di Coppa Italia e non di campionato. Fu pazzesca, con i padroni di casa schiantati da una ripartenza a cento all'ora nonostante fossero in vantaggio di un uomo. Stasera "o si fa Roma o si muore" nel senso che non restano alternative a Pioli. Si cambierà di nuovo ma non v'è certezza se non quella offerta dai granata di Juric, cinque punti nelle ultime tre trasferte di campionato. Il gol sembrerebbe pagato profumatamente.



Bundesliga, nel programma è fissata Schalke-Wolfsburg. I primi sono quello che sono, ogni tanto un saltello in avanti ma poi tornano lo Schalke. I secondi invece sono una bella squadra che ogni tanto mette un piede in fallo ma è forte, decisamente più dei rivali dei quali hanno al momento diciotto - e non uno - punti in più. Gli ultimi due scontri diretti al Veltins Arena si chiusero sul 2 già nella prima frazione, a quella quota si volerebbe.



Nizza-Ajaccio di Ligue 1 sembra una vittoria interna scolpita nel marmo. Ancora di più dopo lo splendido successo al Velodrome di Marsiglia. Se togliamo la vittoria con l'Angers, i corsi sono in rottura prolungata e nessuno potrà dire il contrario. Vado con il minimo degli handicap, ad un quotone che ci permetterebbe di festeggiare la fine del Carnevale in anticipo.





Milan-Torino gol (quota 1,85)



Schalke-Wolfsburg 2 primo tempo (2,60)



Nizza-Ajaccio 1/handicap (2,65)





Terno da 12,7 volte la posta.