Milan fuori dall'Europa è una notizia. Ha giocato come la squadra delle squadre per tanto di quel tempo che a pensarci su viene la faccia a punto interrogativo. Pioli si è meritato tutto quello che è arrivato a suon di conferme. Poi però a ruota è giunto un inferno di infortuni e non ha dato una mano, per niente. Quell'arbitraggio in casa contro l'Atletico Madrid, le spinte di Cakir sono servite a fare questa fine. Anche se Liverpool, Atletico Madrid e Porto erano il... Porto delle Nebbie.Ora si va per lo scudetto, visto che l'Europa resterà soltanto un canale sulla tv, quando giocheranno le altre. Si parte dall'Udinese, niente di facilissimo perchè ha appena esonerato Gotti, quindi l'ambiente è stato ben riscaldato nel microonde. A dispetto di questo e di quello (che ho scritto sopra), i rossoneri debbono ricominciare da una vittoria. Se guardiamo gli scontri diretti ci accorgiamo che Udine non è mai stata terra di vendemmia facile, anche se si resta sul successo targato Kessie-Ibrahimovic. Ci sarà lo sforzo del Liverpool, l'assenza di chi è acciaccato e tutto il resto. Ma chi legge quel novanta per cento e il fatto che nelle ultime due l'Udinese ha subito sette gol...Apertura del pomeriggio in viola con la Salernitana che sale a Firenze. Italiano ha già avvertito tutti: "Andremo avanti, i punti e le vittorie ottenuti finora non ci bastano, vogliamo continuare". Certo che con un Vlahovic come quello tutti si sentirebbero Attila. Ed a giusta ragione. Torna nello stadio che è stato il suo un campione come Ribery. Ma il problema sono gli altri, i campani per ora hanno saputo far di conto più che altro con le sconfitte. Da oggi, quando ci sarà un risultato esatto che mi titilla il lobo dell'orecchio, ve lo suggerirò: qui vado sul 3-1 della Viola, chi si fa conquistare vada dritto.Il quotone che solleva tutto, almeno sulla carta, è il pareggio tra Pisa e Lecce, in Serie B. Sono prima e seconda ad un punto di distanza ed al Romeo Anconetani è stato inviato nientepopodimeno che Daniele Orsato: nella sua vita di arbitro ha fatto errori evidenti ma una lunga ed onoratissima carriera da top. Pisa e Lecce sono nel posto che finora si sono ampiamente meritate. I nerazzurri con una partenza al fulmicotone, i giallorossi con il passo sicuro di chi conosce bene quanto vale. Da quei tre 1-1 consecutivi - considerando anche quello in Puglia - i pareggi non sono più fatti vedere. E parliamo del 1991 (in Serie A), del 2007 (l'ultimo all'Arena Garibaldi) e del 2008. Da quell'anno ne sono state giocate altre sei (due anche in Lega Pro) ma neppure una X che fosse una. E oggi?