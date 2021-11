Chissà, vediamo se ripristinando la vecchia regola del paregiùn di Serie C tornano a smuoversi i cassetti del denaro. Ci proviamo partendo da li'. Si giocherà Juve Stabia-Taranto. Se andassimo a prendere i precedenti avremmo un mancamento. Le due a Castellammare non pareggiano da praticamente mai, le X sono uscite (quando sono uscite) soltanto allo Jacovone, tre in questo secolo, due 0-0 e un 1-1, l'ultimo nel 2007. Se invece diamo un'occhiata al torneo in corso vediamo che i pareggi sono roba loro, i campani addirittura sette e i pugliesi cinque. Ci sono quattro punti a favore del Taranto che però fa il fuoco soprattutto in casa, in trasferta non è la stessa cosa. A 3,20 si fa un tentativo non male.



Il condimento arriva dall'Inghilterra e dalla Spagna, due belle partite anzicheno, sulla carta. La prima sarà Derby County-Qpr. Gli ospiti hanno segnato in tutte le partite di Championship e questo basterebbe. Il Derby è team casalingo per cui c'è poco da pensare, gol e via andare. La seconda sarà Eibar-Girona, altre due squadre non male per niente. I baschi padroni di casa sono quarti a un punto dal Tenerife secondo e basti questo, gli ospiti hanno vinto quattro delle ultime cinque gare (battuti proprio a Tenerife) e sono in una condizione roboante. In più, debbono rimettere le cose a posto, le ultime quattro contro l'Eibar le hanno tutte perse. In casa e fuori. E' il momento per fare bingo.





Juve Stabia-Taranto X (quota 3,20)



Derby County-Qpr gol (1,75)



Eibar-Girona X2 (1,70)





Il terno vale 9,52 volte la posta