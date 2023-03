Negli ultimi nove "testa a testa" tra Atalanta e Udinese otto volte è uscito il gol. Addirittura un 6-2 per i bergamaschi a Udine! Significa comunque che quando queste due si fronteggiano bisogna portarsi il pallottoliere da casa. In più va considerato che Gasperini arriva da una pessima prestazione in casa del Milan coronata - poche ore dopo - dal tramezzino tirato addosso a un tifoso deluso. Ergo, l'Atalanta dovrebbe metterci tutto ciò che ha anche se spesso le migliori le gioca in trasferta. Che segnino anche i bianconeri, dopo il ruolino di cui ho appena detto, sembra più che possibile, anzi probabile. Gol/over 3,5 potrebbe diventare la scelta giusta.



In Premier League l'Arsenal ha un'altra tappa da non fallire per rendere sempre più tosto l'inseguimento. Il Bournemouth infatti è poca cosa a questi livelli, pur se le proverà tutte per salvarsi. Ma segna meno della metà di quanti ne prende. Ci siamo capiti in fatto di handicap?



Il Brighton del nostro De Zerbi si trova di fronte il West Ham che è stato spennato dal Manchester United in FA Cup, uscendo ginocchion ginocchioni dal campo. Tutto è successo negli ultimissimi minuti rendendo la pariglia ancora più salata. Se il Brighton se la gioca al suo livello può mettere altri tre punti nel bagagliaio e inseguire sogni europei che si farebbero sempre più tangibili.



LA NOSTRA SCOMMESSA



Atalanta-Udinese gol/over 3,5 (quota 3,10)



Arsenal-Bournemouth 1/handicap (1,63)



Brighton-West Ham 1 (1,70)



Terno da 8,59 volte la posta