Martedì grasso. Perché. Per esempio la semifinalista di Champions League di Carletto Ancelotti, il grande Real Madrid. Oppure i Gunners dell'Arsenal, che non vinceranno la Premier League ma ci avranno fatto vivere una stagione unica.Parto proprio dagli inglesi. L'Arsenal potrebbe non avere digerito le quattro pere di papà Guardiola nello scontro diretto ma onestamente di fronte c'è la squadra più malmenata al mondo nell'ultimo periodo,. Perchè arriveranno secondi soltanto dopo che saranno arrivati secondi.Il Real Madrid va a trovare un'altra Real, quella basca, la Real Sociedad. Mi sbaglierò ma Ancelotti sa tutto di questi giorni di fine stagione, quando si pensa poco alla Liga e moltissimo all'Europa.Il Tolosa non ha ancora finito di ridere e fare festa dopo aver triturato il Nantes nella finale di Coppa di Francia (5-1).. D'altronde alzare quella Coppa era il traguardo, adesso vada pure avanti il Lens che ha altri orizzonti di gloria.Spagna con Almeria-Elche.. L'Elche ci ha già fatto fessi con lo stranissimo 4-0 al Vallecano. Impossibile che raddoppi.Buon pro vi faccia.Arsenal-Chelsea 1 (quota 1,62)Real Sociedad-Real Madrid under (1,83)Tolosa-Lens 2 (1,73)Almeria-Elche parziale/finale 1/1 (2,55)Quaterna da 13 volte la posta