Monza-Milan è una gran bella partita. Ha tutto dentro, la storia di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, le loro infinite vittorie in rossonero e poi il cambio nella storia brianzola, la promozione in Serie A e l'invenzione di quello che è già un grande tecnico, Raffaele Palladino. Dall'altra parte c'è un Milan che ha saputo tirarsi su - dopo una serie orribile - con la vittoria ai danni di Antonio Conte e il suo Tottenham. Partita intensa, giocata soltanto pochi giorni fa. Potrebbe essere un grande vantaggio per i padroni di casa che certamente avranno di più da spendere. All'andata era tutta un'altra cosa, fini' 4-1 per il Milan. in campionato i brianzoli non perdono da Lazio-Monza 1-0 e stiamo parlando del 10 novermbre. Potrebbe tranquillamente venir fuori un pareggio, la quota ci sta.



Nel primo pomeriggio si gioca Sampdoria-Bologna. Mi ha colpito il 4 contro 1 di Orsolini marcatore, giocatore degli ospiti in gran forma. Considerando che potrebbe anche tirare un eventuale calcio di rigore, come ha fatto a Firenze, io non ci penso troppo.





Monza-Milan X (quota 3,30)



Sampdoria-Bologna marcatore sì Orsolini (4,00)





Ambo da 13,2 volte la posta.