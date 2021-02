Terno inusuale. Alla padella. Non c'è Italia, vado su Germania, Francia e Spagna di seconda fascia. E va detto subito che c'è da camminare.Basta guardare che finora il Francoforte ne fa di media più di due a partita. A questo punto contro potrebbe esserci pure il Pastor Angelicus. Invece c'è il Brema che di media ne fa uno (e virgolette) a partita. Mi è andato subito l'occhio sulla quota dell'over 3,5, non fa una piega. Presa al volo. Oltretutto gli ospiti arrivano da cinque successi e sei over 3,5 (su otto). Stringi i denti e vai, dicevano nel West.I padroni di casa hanno preso la strada sbagliata, gli ospiti hanno preso la strada sbagliata. Tre sconfitte consecutive per entrambe, per il Rennes una in Coppa di Francia (ad Angers) ma cambia poco poco poco. Questa volta almeno una rifiaterà. Tra le due non ho dubbi che possa alla fine risultare il Rennes, decisamente più forte. E in quel caso i punti valgono per l'Europa mentre il Nizza ha ancora un decente (non di più) vantaggio rispetto a chi lotta per salvarsi.La stranezza arriva dalla serie cadetta spagnola. Il match è Sabadell-Albacete. Due punti sopra per chi gioca in casa, il minimo visto che chi gioca in trasferta è penultimo. Ma la metà delle sue le ha vinte fuori e le ultime a fine gennaio. Se consideriamo che la più recente Sabadell-Albacete allo Stadio de Nova Creu Alta è finita 6-1 - stiamo parlando del 2014 - dovrebbe cambiare tanta roba. Chi crede che questo possa succedere venga con me. Per un ternone da paura paura paura.