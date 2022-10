: da quando i rossoneri sono rientrati nel ciclo produttivo della Champions League hanno giocato undici partite vincendone due. Troppo poche. Stasera bisognerà andare in campo sapendo bene la poesia:, con meno di quattro non ne parliamo proprio. Il Milan ne recupera da far festa anche se il più importante,, ma si sa che a casa loro ci sarà da penare molto ma molto di più. Sul pareggio nessuna potrà adagiarsi, sarebbe un mezzo suicidio. E quindi via andare, riprendendo fiato ogni tanto.Con la situazione che propone l'attuale classifica, la sconfitta in Israele è stato il disastro dei disastri.I bianconeri sono i primi a sapere delle spine sulle quali si metteranno seduti. Certo,da chiudere in uno scatolone in breve tempo, la quota del parziale/finale non è natalizia, ma non mi sembra il caso di lasciargliela, giusto gli juventini ottimisti che più ottimisti...Gli ucraini sognano la seconda piazza che dista un punto, se i padroni di casa ne vogliono vincere una debbono provarci con questa. Il gol può starci.(quota 1,85)(2,00)(1,37)(1,65)Quaterna dala posta.